Автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей сгорел в Каменске-Уральском

Ночью с 16 на 17 октября на улице Мусоргского в Каменске-Уральском загорелась иномарка Infiniti QX80. Площадь возгорания составила 4 кв. м, в тушении принимали участие 8 человек личного состава пожарной части и 2 единицы спецтехники, сообщает «Вечерний Екатеринбург».