Автомобиль стоимостью несколько миллионов рублей сгорел в Каменске-Уральском

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобиль Infiniti QX80 стоимостью 3 млн рублей сгорел в Каменске-Уральском. В результате пожара пострадал моторный отсек, салон автомобиля и его покрытие.
Ночью с 16 на 17 октября на улице Мусоргского в Каменске-Уральском загорелась иномарка Infiniti QX80. Площадь возгорания составила 4 кв. м, в тушении принимали участие 8 человек личного состава пожарной части и 2 единицы спецтехники, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Несмотря на то, что пожар потушили в течение 2 минут, у автомобиля пострадал моторный отсек, салон и покрытие.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей