Вопросы антитеррористической безопасности рассмотрят в Нижнем Тагиле

Вчера, 17 октября, студент 4 курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков совершил взрыв и открыл стрельбу из ружья в одном из учебных заведений города Керчь, после чего свел счеты с жизнью. В результате терракта погибли 20 человек, из них 11 детей, 68 человек были ранены.

В Нижнем Тагиле по постановлению Владислава Пинаева будет проведено внеплановое закрытое совещание с руководителями силовых структур города, на котором будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности людей в учреждениях социальной сферы. На нем будут рассмотрены вопросы по обеспечению антитеррористической безопасности учреждений социальной сферы и организации допуска сотрудников и посетителей на объекты.

В Екатеринбурге так же рассмотрят вопросы безопасности. Департамент образования администрации Екатеринбурга решил провести в школах неделю безопасности, мероприятия по профилактике будут проходить с 22 по 31 октября. В ходе мероприятий для детей будут проводиться дополнительные учения по безопасности, проверят работу эвакуационных выходов и тревожных кнопок, проведут родительские собрания с целью напомнить о мерах безопасности и контроле за детьми в неурочное время. Для самих школьников проведут специальные агитационные мероприятия с целью формирования «безопасного поведения в быту, на водных объектах, в общеобразовательных организация и в общественных местах, на улицах и дорогах города», как сообщает «Znak».