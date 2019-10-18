В Екатеринбурге появились листовки о сносе домов ради строительства многоэтажек

Согласно объявлению, квартал на улице Старых Большевиков подлежит расселению из-за запланированного там строительства домов от девяти этажей и выше. Кроме того, в листовке сказано, что внести предложения и ознакомиться с проектом можно в администрации района или на сайте мэрии.

У нас живут нормальные семейные люди. Соседние дома — образцы архитектуры 50-х годов. Почему вдруг решили нас сносить — непонятно. По улице Краснофлотцев — бараки, развалюхи, от которых куски отваливаются, но их никто не трогает,говорят жильцы.