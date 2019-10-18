В Тагиле общественность будет следить за строительством мусоросортировочного завода
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, на прошедшем 17 октября совещании по вопросам переработки ТКО, предложил создать рабочую группу, которая займется вопросам контроля за ходом реализации проекта по строительству мусоросортировочного комплекса.
На совещании присутствовали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, исполняющий директор регоператора «Рифей» Федор Потапов.
Главный инженер проекта мусоросортировочного завода Кирилл Андрюшин сообщил, что проектирование объекта движется в соответствии с планом, комплекс займет площадь около 19 тысяч квадратных метров. Завод будет заниматься сортировкой ТКО, производить технологический грунт для рекультивации полигона, а также RDF-топливо, которое извлекается из оставшихся после сортировки отходов. Таким образом, доля переработки ТКО возрастет до 60%.
Замминистра энергетики отметил важность данного решения, так как список видов мусора, запрещенных к захоронению, продолжает расти. Кроме того, участники совещания отметили важность качественной работы регоператора, а также видеть результаты на каждом этапе обращения с ТКО.
Люди должны видеть положительные изменения и результаты на каждом этапе. Только тогда, когда процесс будет прозрачен и понятен жителям, не будет вопросов. Предлагаю создать рабочую группу, куда войдут общественники, депутаты, представители «Облкоммунэнерго» и администрации,сказал мэр.
Проектная документация по мусоросортировочному комплексу, по плану, должна быть утверждена весной 2020 года.