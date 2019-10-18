В Тагиле общественность будет следить за строительством мусоросортировочного завода

На совещании присутствовали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, исполняющий директор регоператора «Рифей» Федор Потапов.

Главный инженер проекта мусоросортировочного завода Кирилл Андрюшин сообщил, что проектирование объекта движется в соответствии с планом, комплекс займет площадь около 19 тысяч квадратных метров. Завод будет заниматься сортировкой ТКО, производить технологический грунт для рекультивации полигона, а также RDF-топливо, которое извлекается из оставшихся после сортировки отходов. Таким образом, доля переработки ТКО возрастет до 60%.

Замминистра энергетики отметил важность данного решения, так как список видов мусора, запрещенных к захоронению, продолжает расти. Кроме того, участники совещания отметили важность качественной работы регоператора, а также видеть результаты на каждом этапе обращения с ТКО.

Люди должны видеть положительные изменения и результаты на каждом этапе. Только тогда, когда процесс будет прозрачен и понятен жителям, не будет вопросов. Предлагаю создать рабочую группу, куда войдут общественники, депутаты, представители «Облкоммунэнерго» и администрации,сказал мэр.