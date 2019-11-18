В Екатеринбурге ради строительства ледовой арены начали сносить мечеть

Новая мечеть появится на Сортировке к 2020 году. Она обойдется в 22 миллиона рублей, финансирование запланировано из внебюджетных источников.

Напомним, в мае в Екатеринбурге прошли пикеты против строительства Храма святой Екатерины на месте Театрального сквера. После общественного резонанса было проведено голосование по выбору нового места для строительства храма. Большинством голосов местом для строительства выбран участок на месте бывшего приборостроительного завода.