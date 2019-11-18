В Екатеринбурге ради строительства ледовой арены начали сносить мечеть
Сегодня, 09:12ОбществоФото: 66 ру
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17 ноября вечером в Екатеринбурге начали сносить мечеть. На ее месте планируется строительство ледовой арены УГМК, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Новая мечеть появится на Сортировке к 2020 году. Она обойдется в 22 миллиона рублей, финансирование запланировано из внебюджетных источников.
Мусульмане добивались строительства мечети в центре Екатеринбурга. Однако осуществить строительство не удалось из-за экономической ситуации.
Напомним, в мае в Екатеринбурге прошли пикеты против строительства Храма святой Екатерины на месте Театрального сквера. После общественного резонанса было проведено голосование по выбору нового места для строительства храма. Большинством голосов местом для строительства выбран участок на месте бывшего приборостроительного завода.
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