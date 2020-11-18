На Урале вора-домушника осудили почти на девять лет за кражу ювелирных изделий

Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Было установлено, что с апреля по декабрь 2019 года злоумышленник в Березовском и прилегающих поселках совершил восемь краж из коттеджей.
Преступления обвиняемый совершал, когда ехал на автобусе из Артемовского в Екатеринбург. Он выходил на остановках в частном секторе Березовского, а затем, разбивая окна, проникал в коттеджи.
Мужчина похищал только ювелирные изделия, после чего сбывал украденное неустановленным лицам в Екатеринбурге. Всего было похищено драгоценностей на 270 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге будут судить студентов из Франции за кражу 8,7 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.