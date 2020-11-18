На Урале вора-домушника осудили почти на девять лет за кражу ювелирных изделий

На Урале вора-домушника осудили почти на девять лет за кражу ювелирных изделий

Сегодня, 11:29ОбществоPhoto: pixabay
Березовский городской суд приговорил 41-летнего жителя Артемовского на срок восемь лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за серию квартирных краж, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Было установлено, что с апреля по декабрь 2019 года злоумышленник в Березовском и прилегающих поселках совершил восемь краж из коттеджей.

Преступления обвиняемый совершал, когда ехал на автобусе из Артемовского в Екатеринбург. Он выходил на остановках в частном секторе Березовского, а затем, разбивая окна, проникал в коттеджи.

Мужчина похищал только ювелирные изделия, после чего сбывал украденное неустановленным лицам в Екатеринбурге. Всего было похищено драгоценностей на 270 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить студентов из Франции за кражу 8,7 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

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