На Урале вора-домушника осудили почти на девять лет за кражу ювелирных изделий

Березовский городской суд приговорил 41-летнего жителя Артемовского на срок восемь лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за серию квартирных краж, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления. Было установлено, что с апреля по декабрь 2019 года злоумышленник в Березовском и прилегающих поселках совершил восемь краж из коттеджей. Преступления обвиняемый совершал, когда ехал на автобусе из Артемовского в Екатеринбург. Он выходил на остановках в частном секторе Березовского, а затем, разбивая окна, проникал в коттеджи. Мужчина похищал только ювелирные изделия, после чего сбывал украденное неустановленным лицам в Екатеринбурге. Всего было похищено драгоценностей на 270 тысяч рублей. Напомним, в Екатеринбурге будут судить студентов из Франции за кражу 8,7 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого. В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

