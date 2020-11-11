В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

По версии следствия, что сентябре 2020 года обвиняемые решили похитить у общего знакомого иностранца деньги, которые находились на расчетном счете в банке.
Один из них похитил банковскую карту, а второй снял деньги с карты в банкомате, после чего злоумышленники поделили похищенное поровну. При этом, один из обвиняемых знал пин-код карты, так как ранее наблюдал за потерпевшим, когда он расплачивался за товары и снимал наличные.
Сумма похищенного составила более 8,7 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле телефонные мошенники, которые представились сотрудниками банка и полиции, похитили с банковской карты женщины 287 тысяч рублей. Она перевела денежные средства на «виртуальный счет».