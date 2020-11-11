В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

Сегодня, 16:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанут французские студенты-первокурсники, которых обвиняют в хищении денежных средств с банковской карты своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, что сентябре 2020 года обвиняемые решили похитить у общего знакомого иностранца деньги, которые находились на расчетном счете в банке.

Один из них похитил банковскую карту, а второй снял деньги с карты в банкомате, после чего злоумышленники поделили похищенное поровну. При этом, один из обвиняемых знал пин-код карты, так как ранее наблюдал за потерпевшим, когда он расплачивался за товары и снимал наличные.

Сумма похищенного составила более 8,7 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле телефонные мошенники, которые представились сотрудниками банка и полиции, похитили с банковской карты женщины 287 тысяч рублей. Она перевела денежные средства на «виртуальный счет».

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