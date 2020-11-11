В Екатеринбурге будут судить первокурсников из Франции за кражу денег

Один из них похитил банковскую карту, а второй снял деньги с карты в банкомате, после чего злоумышленники поделили похищенное поровну. При этом, один из обвиняемых знал пин-код карты, так как ранее наблюдал за потерпевшим, когда он расплачивался за товары и снимал наличные.