Телефонные мошенники лишили тагильчанку почти 300 тысяч рублей

Накануне женщине позвонили. Девушка представилась сотрудником банка и сообщила, что на женщину пытаются оформить кредит. После этого потерпевшая сообщила лжесотруднице данные своей банковской карты. Потом позвонил молодой человек, он сообщил, что будет звонить представитель полиции.