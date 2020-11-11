Телефонные мошенники лишили тагильчанку почти 300 тысяч рублей

Телефонные мошенники лишили тагильчанку почти 300 тысяч рублей

Сегодня, 16:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мошенники похитили с банковской карты местной жительницы 287 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

В отдел полиции № 17 обратилась 52-летняя жительница Дзержинского района, она сообщила о хищении денежных средств с банковской карты.

Накануне женщине позвонили. Девушка представилась сотрудником банка и сообщила, что на женщину пытаются оформить кредит. После этого потерпевшая сообщила лжесотруднице данные своей банковской карты. Потом позвонил молодой человек, он сообщил, что будет звонить представитель полиции.

После разговора с лжепредставителем полиции, женщину перевели обратно на «специалиста» банка. По указаниям сотрудника потерпевшая через интернет приложение оформила кредит и вириальную карту, затем сняла денежные средства и зачислила их на «виртуальный счет». Потерпевшая лишилась 284 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением крупного ущерба» (ч. 3 ст. 159 УК РФ)

В полиции отмечают, что борьба с мошенниками в сфере банковских технологий сейчас актуальна, за минувшие сутки были возбуждены уголовные дела по нескольким фактам телефонного мошенничества.

Напомним, в Екатеринбурге 69-летний пенсионер перевел лже-силовику почти три миллиона рублей на «защищенный счет».

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