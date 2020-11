Уралец получил условный срок за попытку убийства младенца

Житель Североуральская получил условный срок за попытку убийства двухмесячного малыша, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд Североуральска не усмотрел в действиях подсудимого состава преступления и вынес оправдательный приговор, однако прокуратура не согласилась с решением судьи и направила в Свердловский областной суд представление. Установлено, что 6 июня 2019 года мужчина, имея преступный умысел на убийство малолетнего, разбил остекление оконного проема и выбросил младенца в возрасте 2,5 месяцев с первого этажа на бетонную отмостку. Благодаря случайному прохожему, который подхватил ребенка, преступнику не удалось довести замысел до конца. Облсуд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство). Прокурор предлагал наказание в виде шести лет тюрьмы, но судья назначил преступнику четыре года условно с испытательным сроком два года. Напомним, в Асбесте был задержан мужчина по подозрению в убийстве 11-летней школьницы. Он дал признательные показания и рассказал следствию, что заманил девочку домой, затем изнасиловал и задушил. Голое тело он спрятал неподалеку от дома в кустарнике. Выяснилось, что обвиняемый уже не раз отбывал срок за различные преступления и вышел из мест лишения свободы в начале 2020 года. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Асбеста

