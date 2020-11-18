Уралец получил условный срок за попытку убийства младенца

Напомним, в Асбесте был задержан мужчина по подозрению в убийстве 11-летней школьницы. Он дал признательные показания и рассказал следствию, что заманил девочку домой, затем изнасиловал и задушил. Голое тело он спрятал неподалеку от дома в кустарнике. Выяснилось, что обвиняемый уже не раз отбывал срок за различные преступления и вышел из мест лишения свободы в начале 2020 года.