В деле о жестоком убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме появилась новая обвиняемая

Напомним, 22 августа в Верхней Пышме жестоко избили 48-летнего Дмитрия Чичваркина, при этом изнасиловали его металлической трубой. Врачи пытались спасти его, но у него не выдержало сердце во время операции. Причиной расправы стала "шутка" девочек, которые рассказали о сексуальнос насилии со стороны Чичваркина.