В деле о жестоком убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме появилась новая обвиняемая

В деле о жестоком убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме появилась новая обвиняемая

Сегодня, 10:20ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В деле об убийстве мужчины в Верхней Пышме, над которым пьяная компания устроила самосуд из-за «шутки» девочек, появилась новая обвиняемая.

Как рассказал источник в правоохранительных органах порталу Е1, на 24-летнюю Анастасию Таймасову, мать одной из якобы пострадавших девочек, написали заявление за незаконное проникновение в жилище. До этого она проходила по делу как свидетель.

Информацию об этом подтвердил адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Жикин. Максимум, что грозит по второй части статьи — это два года лишения свободы. Помимо незаконного проникновения, Таймасову подозревают в краже перстня и телефона погибшего.

Сейчас в СИЗО находятся трое непосредственных участников убийства — Сергей Чабин, Михаил Иванов и Валерия Дунаева. Еще одна участница, Алина Михайлова, которая избивала хозяйку сада находится под домашним арестом.

Напомним, 22 августа в Верхней Пышме жестоко избили 48-летнего Дмитрия Чичваркина, при этом изнасиловали его металлической трубой. Врачи пытались спасти его, но у него не выдержало сердце во время операции. Причиной расправы стала "шутка" девочек, которые рассказали о сексуальнос насилии со стороны Чичваркина.

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