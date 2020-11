В деле о жестоком убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме появилась новая обвиняемая

В деле об убийстве мужчины в Верхней Пышме, над которым пьяная компания устроила самосуд из-за «шутки» девочек, появилась новая обвиняемая.

Как рассказал источник в правоохранительных органах порталу Е1, на 24-летнюю Анастасию Таймасову, мать одной из якобы пострадавших девочек, написали заявление за незаконное проникновение в жилище. До этого она проходила по делу как свидетель. Информацию об этом подтвердил адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Жикин. Максимум, что грозит по второй части статьи — это два года лишения свободы. Помимо незаконного проникновения, Таймасову подозревают в краже перстня и телефона погибшего. Сейчас в СИЗО находятся трое непосредственных участников убийства — Сергей Чабин, Михаил Иванов и Валерия Дунаева. Еще одна участница, Алина Михайлова, которая избивала хозяйку сада находится под домашним арестом. Напомним, 22 августа в Верхней Пышме жестоко избили 48-летнего Дмитрия Чичваркина, при этом изнасиловали его металлической трубой. Врачи пытались спасти его, но у него не выдержало сердце во время операции. Причиной расправы стала "шутка" девочек, которые рассказали о сексуальнос насилии со стороны Чичваркина. Обвиняемым в зверском убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме продлили срок ареста

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter