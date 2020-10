Обвиняемым в зверском убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме продлили срок ареста

Фигурантам уголовного дела о зверском убийстве мужчины в Верхней-Пышме из-за «шутки» детей продлили срок ареста, пишет E1.

Обвиняемые не стали разговаривать с прессой и закрылись папками. Во время рассмотрения дела стали известны подробности о подозреваемых. Михаил Иванов был ранее судим за нанесения тяжких телесных повреждений и грабеж. Вышел по УДО 8 октября 2018 года. Валерия Дунаева незадолго до убийства была приговорена к 400 часам обязательных работ за кражу в магазине. Сергей Чабин имеет множество положительных характеристик и он единственный кто смог позволить себе наём адвоката. У всех подсудимых имеется по двое несовершеннолетних детей. Photo: E1.ru Процесс было решено закрыть от представителей прессы по запросу следователя СК. После этого судья продлил срок ареста троим подозреваемым до 22 ноября 2020 года. Просьбы адвокатов отправить подопечных под домашний арест суд не удовлетворил. Напомним, убийство произошло 22 августа в Верхней Пышме. 48-летнего Дмитрия Чичваркина изнасиловали металлической трубой и жестоко избили. Позднее он скончался в больнице во время операции, у него не выдержало сердце. Причиной расправы называется сообщение о сексуальном насилии несовершеннолетних девочек. Позднее дети признались, что пошутили. Задержаны все участники зверского убийства в Верхней Пышме из-за шутки девочек

