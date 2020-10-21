Обвиняемым в зверском убийстве из-за «шутки» в Верхней Пышме продлили срок ареста

Напомним, убийство произошло 22 августа в Верхней Пышме. 48-летнего Дмитрия Чичваркина изнасиловали металлической трубой и жестоко избили. Позднее он скончался в больнице во время операции, у него не выдержало сердце. Причиной расправы называется сообщение о сексуальном насилии несовершеннолетних девочек. Позднее дети признались, что пошутили.