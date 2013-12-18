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«Это наша система водоснабжения, и ей пользуется весь Тагил». Сергей Носов о Водоканал-НТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Это наша система водоснабжения, и ей пользуется весь Тагил». Сергей Носов о Водоканал-НТ

18 декабря 2013, 11:35Общество
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