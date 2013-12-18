«Это наша система водоснабжения, и ей пользуется весь Тагил». Сергей Носов о Водоканал-НТ

Накануне Глава Нижнего Тагила стал инициатором обсуждения данного вопроса на своей пресс-конференции, отметив, что тема эта древняя, вспыхнувшая сейчас по понятным Главе причинам. Когда-то муниципалитет и собственники «Водоканала» и его трудовой коллектив создали муниципальное частное предприятие для решения проблем водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле.

Тагильчане и сами знают о всех проблемах в этой сфере. Кто-то ежедневно с ними сталкивается, если иметь в виду качество тагильской воды. Проблем накопилось достаточно. Так, за последнее полугодие такими серьезными отправными точками стали многочисленные аварии. Одними из самых заметных стало подтопление территории во время весеннего паводка. Другая авария – у ТЦ «КИТ» – также вызвала определенные колебания в обществе. «Водоканал» прямо заявлял, что в их компетенцию входит устранение аварий, но модернизация этой сферы - важный, трудоемкий и затратный этап.

Там, на месте аварии мы с руководством Водоканала начали говорить о том, в каком состоянии наши сети. Никто в городе не знает, что такое сети и из чего они состоят. Где бетонные трубы, где железные, где чугунные, а говорят, что даже где-то есть еще и деревянные. А когда я прошу представить мне документы, мне говорят – «А их и нет!», тогда у меня возникает желание что-то немедленно с этим делать. План действий никто не менял. А на ажиотаж, который с недавнего времени в СМИ поднимается, причем конкретный – про коллапсы, проблемы, я хочу ответить – проблемы есть, мы о них знаем, мы их решаем – к радости жителей Тагила и, может быть, к недовольству некоторых отдельных личностей. Но мы их решим говорит Сергей Носов.

Глава отмечает также, что МУП «Водоканал» для того и создали, чтобы войти в долю создаваемого совместного предприятия. Сейчас у организации поменялся хозяин, собственник, с которым Глава даже не знаком некий, господин Попов, у которого 51% доли. К несчастью, о планах владельца муниципалитету неизвестно.

И нас это беспокоит, потому что это задевает и интересы трудового коллектива (а мы знаем, что собственник может всё), и ответственность всего бизнеса (бизнеса нет, он закрыл предприятие и ушел, а нам с этими системами водоснабжения жить). Это наша система водоснабжения, и ей пользуется весь Тагил поясняет Глава.

По заверениям Сергея Константиновича, работа в отношении городского водоснабжения ведется настойчивая, целенаправленная. Необходимо взаимопонимание и с трудовым коллективом, и с собственниками.

Принципиально важно сегодня обратить внимание на позицию руководства страны – сегодня необходимы частные, крупные инвестиции в сферу ЖКХ. Сегодня главная задача – понять и оценить, что у нас есть, как актив, и на этот актив нужно искать стратегического партнера сказал Глава, намекнув на приоритет работы в данной сфере на 2014 год.

Также напомним, некоторое время назад, в апреле 2013 года, была создана новая муниципальная контора «Горводоканал». Сейчас организация обслуживает бесхозные сети города, например такие, как гидротехнические сооружения Пригородного района. Теперь же часть городских сооружений администрация хочет передать от «Водоканал-НТ» «Горводоканалу». Таким образом, в городе будет создан прецедент – вместо единой системы водоснабжения несколько предприятий, которые поделят производство питьевой воды, очищение сточных вод и эксплуатацию инфраструктуры.