Не выложил на сайт: замглавы администрации поселка Уральский оштрафован на 3 тысячи
Заместитель главы администрации поселка Уральский оштрафован на три тысячи рублей за нарушение законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства.
В поселке Уральский был создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. В соответствии с законом данное решение должно было быть опубликовано на официальном сайте поселка для доступа широкого круга людей.
В ходе проверки было установлено, что за направлением работы по размещению информации на сайте муниципального образования отвечает замглавы администрации поселка.
В отношении небо было возбуждено дело об административном правонарушении, которое впоследствии было направлено в суд.
Заместитель главы администрации поселка Уральский был признан виновным и приговорен к наказанию в виде выплаты штрафа в размере 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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