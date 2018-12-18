Не выложил на сайт: замглавы администрации поселка Уральский оштрафован на 3 тысячи

В поселке Уральский был создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. В соответствии с законом данное решение должно было быть опубликовано на официальном сайте поселка для доступа широкого круга людей.

В ходе проверки было установлено, что за направлением работы по размещению информации на сайте муниципального образования отвечает замглавы администрации поселка.

В отношении небо было возбуждено дело об административном правонарушении, которое впоследствии было направлено в суд.