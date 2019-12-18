Банк спишет задолженность по кредитам убитой екатеринбурженки Ксении Каторгиной
Сегодня, 17:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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«Альфа-банк» не будет требовать с родственников убитой екатеринбурженки Ксении Каторгиной выплаты ее долгов по кредитам. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе банка.
Сюжеты: Екатеринбург
Альфа-Банк выражает соболезнования родным и близким Ксении Каторгиной. Учитывая сложившуюся ситуацию, банк принял решение списать всю сумму ее задолженности,рассказала представитель пресс-службы банка.
Напомним, днем ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники «Альфа-банка» требуют у родственников погибшей Ксении Каторгиной оплаты ее долгов.
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