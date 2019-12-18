Безопасность и пункт обогрева. Как в Нижнем Тагиле организуют купание в Крещение

19 января будет организовано массовое купание с 00:00 до 22:00 . Центр защиты населения установит в районе купели пункт обогрева для купающихся граждан, а также организует дежурство поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности. Кроме того, за общественным порядком будут следить сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское».