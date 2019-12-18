Безопасность и пункт обогрева. Как в Нижнем Тагиле организуют купание в Крещение
Сегодня, 17:34ОбществоФото: pixabay.com
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19 января 2020 года в православный праздник Крещение Господне пройдёт купание в акватории Нижнетагильского пруда в районе клуба моржей «Спартак», сообщается в постановлении администрации города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
19 января будет организовано массовое купание с 00:00 до 22:00 . Центр защиты населения установит в районе купели пункт обогрева для купающихся граждан, а также организует дежурство поисково-спасательной службы для обеспечения безопасности. Кроме того, за общественным порядком будут следить сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское».
Напомним, прорубь у клуба моржей «Спартак» является единственной разрешенной купелью Нижнего Тагила. В прошлом году Центром защиты населения и территории Нижнего Тагила были привлечены два водолаза, пять спасателей и врач. Сотрудники контролировали соблюдение очередности.
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