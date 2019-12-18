В Екатеринбурге прекращено уголовное дело против убитого арбитражного управляющего

Яшин обвинялся по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В отношении другого обвиняемого по данному делу — Игоря Садовского — судебный процесс продолжается.

Обвиняемым в мошенничестве Яшин стал после конфликта с директором ОАО «Завод „Промавтоматика“» Александром Пономаревым в 2018 году. В то время Яшин работал там юристом и обвинил руководителя предприятия в имитации рейдерского захвата активов.

Напомним, по версии следствия, арбитражный управляющий был похищен 28 ноября тремя мужчинами, которых нанял ранее судимый екатеринбуржец Алексей Марков-Бобров. Яшина несколько дней возили по различным адресам и избивали. В результате этого, похитителям удалось завладеть крупной суммой и ценными бумагами, которые были у Яшина. Арбитражный управляющий скончался от побоев, после чего преступники выбросили его тело.