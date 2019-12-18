В Екатеринбурге прекращено уголовное дело против убитого арбитражного управляющего
В Екатеринбурге суд Кировского района прекратил уголовное дело в отношении арбитражного управляющего Владимира Яшина, который был похищен, а затем убит, сообщается на сайте суда.
Яшин обвинялся по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В отношении другого обвиняемого по данному делу — Игоря Садовского — судебный процесс продолжается.
Обвиняемым в мошенничестве Яшин стал после конфликта с директором ОАО «Завод „Промавтоматика“» Александром Пономаревым в 2018 году. В то время Яшин работал там юристом и обвинил руководителя предприятия в имитации рейдерского захвата активов.
Напомним, по версии следствия, арбитражный управляющий был похищен 28 ноября тремя мужчинами, которых нанял ранее судимый екатеринбуржец Алексей Марков-Бобров. Яшина несколько дней возили по различным адресам и избивали. В результате этого, похитителям удалось завладеть крупной суммой и ценными бумагами, которые были у Яшина. Арбитражный управляющий скончался от побоев, после чего преступники выбросили его тело.
Все четверо задержаны и арестованы до 5 февраля 2020 года. Им предъявили обвинение по статьям УК РФ «Организация похищения человека организованной группой лиц из корыстных побуждений», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Похищение человека из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору».