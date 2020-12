На Урале укравшие 15 миллионов из годового бюджета чиновницы добились условного срока

Областной суд рассмотрел апелляцию чиновниц из администрации Тугулыма и принял решение заменить реальные сроки на условный и отсрочку.

В октябре женщины были приговорены к трем годам и к двум годам и десяти месяцам колонии, но суд пересмотрел приговор. Заседание состоялось закрытом режиме, сообщает Е1. В результате одна из участниц дуэта получила условный срок с испытательным периодом в три года, а второй женщине суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но решил отсрочить его до достижения младшей дочерью чиновницы 14-летнего возраста. Осужденные освобождены из-под стражи. В остальной части приговор оставлен без изменения,подчеркнули в пресс-службе Областного суда. Сумма взыскания, составляющая 15 миллионов рублей, которые женщины должны будут вернуть, осталась прежней. Напомним, в октябре стало известно, что в Тугулыме две чиновницы из администрации городского округа обвиняются в краже 1,5% годового бюджета. Они предстали перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). На Урале две чиновницы обвиняются в краже более 15 миллионов рублей из бюджета округа

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter