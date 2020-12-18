Центробанк снова перенес сроки перехода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк снова перенес сроки перехода пенсионеров на карты «Мир»

Сегодня, 16:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Центробанк России перенес срок обязательного зачисления пенсий и социальных выплат на карты «Мир» до 1 июля 2021 года, сообщает ведомство в официальном письме.

Это связано с действующими ограничениями по COVID-19 и рисками заражения людей пенсионного возраста.

До этой даты банкам рекомендовано продолжить осуществление операции по картам пенсионеров, даже если у них истек срок действия. При этом граждане имеют право отказаться от продления срока действия карты после его истечения.

Сейчас около 96% всех пожилых людей, получающих пенсии на карты, уже переведены на карты «Мир». При этом банкам рекомендовано продолжить практику доставки пенсионерам карт на дом.

Напомним, изначально планировалось организовать перевод всех пенсионеров на карты «Мир» до 1 июля 2020 года, позже срок был продлён до конца 2020 года.

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