В Нижнем Тагиле в 2020 году выросла преступность

За год было зарегистрировано 6455 преступлений, это на 0,8% больше, чем в 2019 году. Значительно увеличилось количество дистанционных преступлений. Почти на 74% стало больше краж денежных средств с банковских карт и на 188% возросло количество случаев мошенничества в интернете.