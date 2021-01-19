В Нижнем Тагиле в 2020 году выросла преступность

Итоговое совещание провел начальник ведомства полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров.
В среднем за сутки в Нижнем Тагиле регистрировалось более 300 заявлений и сообщений о происшествиях. Всего в 2020 году в полицию поступило свыше 115 тысяч обращений.
За год было зарегистрировано 6455 преступлений, это на 0,8% больше, чем в 2019 году. Значительно увеличилось количество дистанционных преступлений. Почти на 74% стало больше краж денежных средств с банковских карт и на 188% возросло количество случаев мошенничества в интернете.
По итогам 2020 года были раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, разбои и угоны автотранспорта.
В сфере наркотиков за минувший год выявлено 881 преступление, из незаконного оборота изъято более 13 килограммов наркотических веществ.
Напомним, в Свердловской области в 2020 году на 1,3% вырос уровень преступности по сравнению с предыдущим годом.