Судилась до самой смерти: екатеринбурженка умерла в ожидании подключения дома к газу

Екатеринбурженка заключила договор на подключение своего дома к газу в 2016 году. Представители компании «Екатеринбурггаз» обязались закончить работы к 18 апреля 2018 года, но позже предложили клиентке подписать дополнительное соглашение, продлевающее срок выполнения работ до 3 лет. Поняв позже, что это соглашение незаконно женщина обратилась в суд и началась долгая тяжба. Истец вначале выиграл дело, но ответчик подал апелляцию в Областной суд.