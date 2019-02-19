Судилась до самой смерти: екатеринбурженка умерла в ожидании подключения дома к газу
Суд жительницы Екатеринбурга с компанией «Екатеринбурггаз» затянулся в буквальном смысле слова до смерти истца. Женщина так и не смогла дождаться момента, когда газовики выполнят условия договора.
Екатеринбурженка заключила договор на подключение своего дома к газу в 2016 году. Представители компании «Екатеринбурггаз» обязались закончить работы к 18 апреля 2018 года, но позже предложили клиентке подписать дополнительное соглашение, продлевающее срок выполнения работ до 3 лет. Поняв позже, что это соглашение незаконно женщина обратилась в суд и началась долгая тяжба. Истец вначале выиграл дело, но ответчик подал апелляцию в Областной суд.
К моменту, когда апелляция находилась на рассмотрении, екатеринбурженка умерла. Дело возобновили наследники, которые всё же поставили окончательную точку в разбирательстве - до 20 февраля 2019 года «Екатеринбурггаз» обязан подключить дом. От требований о выплате штрафа и моральной компенсации на общую сумму в 45 тыс. рублей, которые изначально были в исковом заявлении, наследники отказались, сообщает «ЕТВ».