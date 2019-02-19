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Судилась до самой смерти: екатеринбурженка умерла в ожидании подключения дома к газу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Судилась до самой смерти: екатеринбурженка умерла в ожидании подключения дома к газу

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pxhere.com
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