Свердловчане украли газ на миллион рублей в 2018 году

12 жителей Свердловской области сидят в тюрьме либо выплачивают назначенные им штрафы за кражу газа. Из них семь человек в Екатеринбурге похитили газ на 400 тысяч рублей.

Самым распространённым видом хищения топлива газовики называют врезку в газопровод. Причем такой способ вызывает утечки газа. Так, в прошлом году житель Качканара самостоятельно подключился к газопроводу, чтобы обеспечить свой дом отоплением. За один месяц мужчина получил газ на 9806 рублей. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей и возмещение причиненного ущерба, сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза».