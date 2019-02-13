Свердловчане украли газ на миллион рублей в 2018 году

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За 2018 год свердловчане украли газ на сумму более 1 миллиона рублей.
12 жителей Свердловской области сидят в тюрьме либо выплачивают назначенные им штрафы за кражу газа. Из них семь человек в Екатеринбурге похитили газ на 400 тысяч рублей.
Самым распространённым видом хищения топлива газовики называют врезку в газопровод. Причем такой способ вызывает утечки газа. Так, в прошлом году житель Качканара самостоятельно подключился к газопроводу, чтобы обеспечить свой дом отоплением. За один месяц мужчина получил газ на 9806 рублей. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей и возмещение причиненного ущерба, сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза».
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