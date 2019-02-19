Восемь жителей Серова и Краснотурьинска сбывали наркотики через интернет-магазин
Группе из восьми человек, проживающих в Серове и Краснотурьинске, предъявлены обвинения в сбыте наркотических веществ посредством интернет-магазина. Согласно материалам дела, продажа наркотиков была поставлена на поток, а в команду принимали только после «стажировки» и сдачи экзаменов.
Объединил 8 человек в возрасте от 20 до 40 лет анонимный пользователь интернета, который предложил им стать распространителями наркотических веществ. Шестеро из участников страдали наркотической зависимостью, потому помимо денежных средств получали от интернет-магазина наркотики. В период с марта по август 2018 года участники при разных обстоятельствах задерживались сотрудниками правоохранительных органов, что позже позволило оперативникам сделать вывод, что задержанные работали от одного продавца.
В ходе следственных действий выяснилось, что стать сбытчиками было не так просто – каждый участник проходил стажировку и сдавал экзамены. Посредством интернета организатор продажи передавал места тайников-закладок партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего сбыта, получал отчет от участников группы о проделанной ими работе по расфасовке, закладке наркотика на территории городов Свердловской области.
В отношении каждого подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям 228 и 228.1 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.