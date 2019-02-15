Оставлявший закладки с наркотиками в подъездах житель Туринска осужден на 6 лет
Сегодня, 18:18ОбществоФото: pixabay.com
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В Туринске наркосбытчик, который оставлял закладки в подъездах и продавал наркотики через интернет, осужден на шесть лет колонии.
В 2016 году мужчина купил две разновидности наркотика, общей массой по 0,05 грамма. Запрещенные вещества он расфасовывал в свертки и помещал в тайники, расположенные в подъездах домов. Затем по мессенджеру он находил покупателя, который производил оплату с помощью электронной платежной системы. После получения денег подсудимый отправлял сообщение о месте нахождения закладки.
Суд назначил жителю Туринска наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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