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Оставлявший закладки с наркотиками в подъездах житель Туринска осужден на 6 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Drugs 908533 960 720

Оставлявший закладки с наркотиками в подъездах житель Туринска осужден на 6 лет

Сегодня, 18:18ОбществоФото: pixabay.com
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