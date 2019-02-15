Оставлявший закладки с наркотиками в подъездах житель Туринска осужден на 6 лет

В 2016 году мужчина купил две разновидности наркотика, общей массой по 0,05 грамма. Запрещенные вещества он расфасовывал в свертки и помещал в тайники, расположенные в подъездах домов. Затем по мессенджеру он находил покупателя, который производил оплату с помощью электронной платежной системы. После получения денег подсудимый отправлял сообщение о месте нахождения закладки.