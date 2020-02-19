На Среднем Урале за год число самоубийств увеличилось на 3,8%
Сегодня, 10:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году число самоубийств на Среднем Урале выросло на 3,8%, сообщает Росстат.
В прошлом году с собой покончили 464 жителя Свердловской области, число смертей от суицида в 1,7 раза превысило число убийств.
Всего в прошлом году скончались 57 тысяч 567 свердловчан, это на 837 человек меньше, чем в 2018 году. При этом увеличилось количество смертей от онкологии. От новообразований в 2019 году умерли более 10 тысяч человек.
Также в регионе продолжает расти естественная убыль населения. Снижение числа смертей не выровняло ситуацию, так как в регионе зафиксирован спад рождаемости. Смертность превышает рождаемость на 11 тысяч 298 человек.
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