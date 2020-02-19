На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в реабилитационном центре
Сегодня, 14:13ОбществоФото: СКР по Свердловской области
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Следственный комитет после пожара в реабилитационном центре возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 19 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла женщина. В доме располагался социально-реабилитационный центр.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей, запрашивают необходимую документацию. Тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти.
Напомним, происшествием также заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство намерено установить, соблюдались ли в учреждении требования пожарной безопасности, а также дать оценку законности размещения в частном доме общественной организации с большим количеством проживающих.
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