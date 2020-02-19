На Урале СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в реабилитационном центре

В ночь на 19 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла женщина. В доме располагался социально-реабилитационный центр.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей, запрашивают необходимую документацию. Тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти.