Свердловчанин приговорен к полутора годам колонии-поселения за смерть женщины в ДТП

27 июня 2019 года в утренние часы подсудимый за рулем автомобиля «Деу Нексия» совершил наезд на женщину-пешехода на территории населенного пункта деревня Северная.

Установлено, что мужчина для обгона транспортных средств выехал на встречную полосу. Он не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1956 года рождения, двигавшуюся по обочине. От полученных травм потерпевшая скончалась в медучреждении в этот же день.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к полутора годам в колонии-поселения. Кроме того, он на три года лишен права управления авто.