Свердловчанин приговорен к полутора годам колонии-поселения за смерть женщины в ДТП
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Верхней Салде вынесен приговор 33-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщает региональная прокуратура.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
27 июня 2019 года в утренние часы подсудимый за рулем автомобиля «Деу Нексия» совершил наезд на женщину-пешехода на территории населенного пункта деревня Северная.
Установлено, что мужчина для обгона транспортных средств выехал на встречную полосу. Он не убедился в безопасности маневра и сбил женщину 1956 года рождения, двигавшуюся по обочине. От полученных травм потерпевшая скончалась в медучреждении в этот же день.
Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к полутора годам в колонии-поселения. Кроме того, он на три года лишен права управления авто.
Напомним, в Нижнем Тагиле 18 февраля 71-летняя пенсионерка за рулем иномарки сбила школьника на пешеходном переходе.
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