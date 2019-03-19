Андрей Малахов приехал на перевал Дятлова в Свердловской области
Сегодня, 08:38ОбществоФото: Андрей Малахов/www.instagram.com/malakhov007
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Телеведущий Андрей Малахов приехал в Свердловскую область на перевал Дятлова.
Съемочная группа телеканала «Россия-1» на поезде добралась из Екатеринбурга до Ивделя, а затем на снегоходах отправилась на перевал. Сначала экспедиция ехала на внедорожниках до населенного пункта Вижай, а затем пересела на снегоходы. Андрей Малахов добирался на вертолете.
В экспедиции также принимают участие представители СМИ, эксперты и следователи.
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Видео: Ura.ru
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