Андрей Малахов приехал на перевал Дятлова в Свердловской области

Съемочная группа телеканала «Россия-1» на поезде добралась из Екатеринбурга до Ивделя, а затем на снегоходах отправилась на перевал. Сначала экспедиция ехала на внедорожниках до населенного пункта Вижай, а затем пересела на снегоходы. Андрей Малахов добирался на вертолете.