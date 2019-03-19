Два года колонии строгого режима получил сутенер из Екатеринбурга

В декабре 2018 года сотрудники полиции провели проверочную закупку в одной из саун Екатеринбурга. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности уголовного розыска привлекли к административной ответственности двух девушек, оказывающих в сауне интимные услуги за деньги.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что местный житель организовал схему предоставления интимных услуг в саунах Екатеринбурга. Мужчина через мессенджер искал девушек, готовых заработать, предлагал им оказывать интимные услуги за деньги, также через мессенджер он искал клиентов и распространял рекламу. Помимо этого, мужчина имел знакомства в саунах города, сотрудники которых предлагали гостям воспользоваться предложением об оказании интимных услуг.

Организатор незаконного бизнеса лично распределял доход от деятельности между всеми участниками цепочки.