Два года колонии строгого режима получил сутенер из Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесен приговор сутенеру. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы.
В декабре 2018 года сотрудники полиции провели проверочную закупку в одной из саун Екатеринбурга. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности уголовного розыска привлекли к административной ответственности двух девушек, оказывающих в сауне интимные услуги за деньги.
В ходе дальнейшего расследования правоохранители выяснили, что местный житель организовал схему предоставления интимных услуг в саунах Екатеринбурга. Мужчина через мессенджер искал девушек, готовых заработать, предлагал им оказывать интимные услуги за деньги, также через мессенджер он искал клиентов и распространял рекламу. Помимо этого, мужчина имел знакомства в саунах города, сотрудники которых предлагали гостям воспользоваться предложением об оказании интимных услуг.
Организатор незаконного бизнеса лично распределял доход от деятельности между всеми участниками цепочки.
Кировский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет в колонии строгого режима, сообщает УМВД по Екатеринбургу.