Нижнетагильская Епархия прокомментировала посещение храмов в связи с коронавирусом

В настоящее время храмы и монастыри РПЦ в Нижнем Тагиле придерживаются инструкции по дезинсекции помещений, рассказывают в пресс-службе епархии города. В некоторых храмах проводится ультрафиолетовая обработка. Посещение церквей не ограничено.

Никаких ограничений в посещении храма у нас пока нет, так как люди приходят помолиться, и мы не имеем права отказать им в этом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.