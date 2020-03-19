Нижнетагильская Епархия прокомментировала посещение храмов в связи с коронавирусом
Сегодня, 12:55ОбществоФото: pixabay.com
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Посещение храмов и монастырей в Нижнем Тагиле не ограничили из-за коронавируса. Тагильская Епархия проводит регулярную дезинсекцию помещений.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
В настоящее время храмы и монастыри РПЦ в Нижнем Тагиле придерживаются инструкции по дезинсекции помещений, рассказывают в пресс-службе епархии города. В некоторых храмах проводится ультрафиолетовая обработка. Посещение церквей не ограничено.
Никаких ограничений в посещении храма у нас пока нет, так как люди приходят помолиться, и мы не имеем права отказать им в этом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Нижнетагильской епархии.
Также добавили, что посещение воскресных кружков и школ при храмах и монастырях временно приостановлено.
Напомним, в уральских мечетях из-за коронавируса отменили коллективные молитвы.
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