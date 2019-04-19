Житель Среднеуральска задушил знакомую из-за долга и спрятал тело в ванной

12 ноября 2018 года мужчина находился в квартире своей знакомой в Среднеуральске, где они распивали спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый стал требовать с женщины денежную задолженность, а когда не получил желаемого, нанёс ей несколько ударов и задушил. Тело жертвы он спрятал в ванной под ковром, а после уничтожил следы своего присутствия, украв также телефон знакомой. Мужчину задержали при помощи показания соседей, которые слышали женские крики и ругань. Он сознался в содеянном сразу же после задержания.