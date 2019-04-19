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Житель Среднеуральска задушил знакомую из-за долга и спрятал тело в ванной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Среднеуральска задушил знакомую из-за долга и спрятал тело в ванной

Вчера, 23:30ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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