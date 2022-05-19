Тагильские прокуроры декларируют миллионы, а мост на Циолковского опять закрывают

Подрядчик планирует закрыть движение по мосту на Циолковского из-за срыва по срокам ремонта, проезд в Нижнем Тагиле станет дороже, а на УВЗ читают ликбез по голосованию — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за четверг, 19 мая.

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