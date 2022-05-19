Тагильские прокуроры декларируют миллионы, а мост на Циолковского опять закрывают

Кто из прокуроров Нижнего Тагила заработал больше всех в прошлом году? Редакция TagilCity.ru задалась тем же вопросом и выяснила, что у одного из тагильских советников юстиции есть дом в 150 квадратных метров, другой владеет несколькими иномарками, а за третьим и вовсе не числится никакой автомобиль. При этом, данные факты никак не указывают на состоятельность и платежеспособность руководителей районных ведомств.
А вот среди директоров спортшкол Нижнего Тагила совсем другая история — у большинства есть в собственности иномарки, земельные участки и прочая недвижимость. Тройка лидеров по доходам за прошлый год среди директоров выглядит следующим образом — Сергей Кутемов, Герман Конев и Светлана Блюденова. Руководители каких спортшкол задекларировали меньше всех доходов, а у кого доход меньше почти десять раз по сравнению с лидерами рейтинга, читайте в нашем материале.
«Уралстроймонтаж» предостерегает тагильчан о транспортном коллапсе, который возникнет в ближайшее время. Чиновники и министерства дали подрядчику три недели для устранения всех несоответствий графику работ на мосту, поэтому УСМ решило сделать «ход конем» и вовсе перекрыть через путепровод движение. Но уже на два месяца — якобы, двигающийся по мосту транспорт не способствует ускорению темпов работ.
Общественные транспортные средства Нижнего Тагила поднимают плату за проезд до 22 рублей. Такое решение было принято накануне. Перевозчики пытались увеличить стоимость билета не в первый раз, однако ранее у них не получалось обосновать свои притязания. Почему сейчас это стало возможным, расскажет TagilCity.ru.
История с предварительным голосованием работников УВЗ на сайте «Единой России» получила новый виток. В представительстве партии редакции рассказали, что регистрация проходит добровольно, а помощь предлагается только тем, кто в ней действительно нуждается. Ни о каких, по словам представителей ЕР, «принудиловке» или сборе данных о работниках завода речи не идет.
Говорят, после первой майской грозы уже не будет заморозков и минусовых температур, такова примета. Однако, в последнее время такие приветы из старины перестают работать — не успели в Свердловской области отшуметь майские грозы с градом, как в ближайшие дни регион накроет минусовая температура. Правда, только пот ночам, и только местами. Поэтому садоводам рекомендуют укрыть теплолюбивые растения, которые свердловчане уже успели высадить на свои приусадебные участки.
А вот те жители региона, кто с непогодой борется сменой места обитания, никуда не полетят. Точнее, точно не смогут отчалить авиарейсом в Турцию. Что произошло в сфере туристической индустрии, а также виноваты ли санкции, читайте ниже.