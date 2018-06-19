«Динозавромойка» появилась в одном из дворов Екатеринбурга (ФОТО)
19 июня, 20:50Общество
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Арт-объект «Динозавромойка» появился на стене многоуровневой парковки в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия-2018».
Сюжеты: Екатеринбург
Диплодок появился на стене многоуровневой парковки в Трамвайном переулке. Размер рисунка достигает почти тысячу квадратных метров.
Художница из Екатеринбурга Таисия Спирина изобразила динозавра, который внимательно наблюдает за моющим его человечком.
Всего фестиваль «Стенограффия-2018» подарил Екатеринбургу более 20 арт-объектов, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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Фото: Вечерний Екатеринбург
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