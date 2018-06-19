«Динозавромойка» появилась в одном из дворов Екатеринбурга (ФОТО)

Диплодок появился на стене многоуровневой парковки в Трамвайном переулке. Размер рисунка достигает почти тысячу квадратных метров.

Художница из Екатеринбурга Таисия Спирина изобразила динозавра, который внимательно наблюдает за моющим его человечком.