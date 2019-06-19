На Вые возле жилого дома по улице Максима Горького найден труп мужчины
Сегодня, 15:49ОбществоФото: TagilCity.ru
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Днём в среду, 19 июня, у жилого дома №28 по улице Максима Горького на Вые местные жители обнаружили труп мужчины. Его личность устанавливается.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщил TagilCity.ru, заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Сергей Соседков, мужчине на вид около 60 лет.
Явных признаков криминальной смерти не обнаружено. Проводится проверка, по результатам котором будет принято процессуальное решение, добавил Соседков.
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