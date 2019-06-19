Жители Асбеста просят Путина переселить их из аварийного дома
Сегодня, 13:22ОбществоФото: Скриншот виде Sergei Cibirikov/youtube.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Асбесте жители дома № 4а на улице 8 Марта просят президента России Владимира Путина переселить их из аварийного дома, горожане записали видеообращение для прямой линии с главой государства
В видеообращении говорится, что семьи опасаются за свою жизнь. В доме нет отопления и горячей воды, перебои с электричеством, потолок обваливается, а в стенах образовались 40-сантиметровые трещины.
Дом по данному адресу был признан аварийным в 2010 году, однако жителей из него все еще не переселили. Свердловчане обращались в администрацию муниципалитета и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В настоящий момент сроки переселения сдвинуты до 2020 года.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Sergei Cibirikov/youtube.com
К президенту России также обратился житель Нижнего Тагила. Инвалид-общественник попросил обновить спортивную площадку на Северном поселке.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей