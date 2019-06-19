Жители Асбеста просят Путина переселить их из аварийного дома

В видеообращении говорится, что семьи опасаются за свою жизнь. В доме нет отопления и горячей воды, перебои с электричеством, потолок обваливается, а в стенах образовались 40-сантиметровые трещины.

Дом по данному адресу был признан аварийным в 2010 году, однако жителей из него все еще не переселили. Свердловчане обращались в администрацию муниципалитета и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В настоящий момент сроки переселения сдвинуты до 2020 года.