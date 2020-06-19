Директор НТЗМК не смог объяснить отсутствие заказов на предприятии

На встрече Виталий Парфенов пояснил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. По его словам, НТЗМК вел переговоры с генподрядчиком в начала 2020 года.

Однако подрядчик решил, как мы считаем, заработать больше, и предложил нам работать по сниженной цене, иначе заказ уйдет конкуренту, рассказывают работники.

Руководство завода согласилось на сниженную цену, но после этого подрядчик перестал выходить на связь, а потом отдал заказ в Тюмень. По словам Парфенова, причины передачи заказа ему не известны. Также он сказал рабочим, что понимает, почему они хотят выйти на митинг. Кроме того, с рабочими хочет встретиться глава Нижнего Тагила.

Мы надеемся на нашего Губернатора Куйвашева и Полпреда Цуканова, надеемся что они услышат нас и смогут вернуть родному заводу принадлежащий им по праву заказ, надеемся что встанут за трудовой коллектив и надеемся, что уровень жизни простых рабочих им важен, говорит сотрудница завода.