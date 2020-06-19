Директор НТЗМК не смог объяснить отсутствие заказов на предприятии
Директор Нижнетагильского завода металлоконструкций Виталий Парфенов 19 июня встретился с коллективом предприятия, чтобы поговорить о ситуации с отсутствием заказов. Об этом рассказали TagilCity.ru сотрудники завода.
На встрече Виталий Парфенов пояснил, что заказ на строительство Нижнетагильского моста «ушел» к тюменской компании. По его словам, НТЗМК вел переговоры с генподрядчиком в начала 2020 года.
Однако подрядчик решил, как мы считаем, заработать больше, и предложил нам работать по сниженной цене, иначе заказ уйдет конкуренту, рассказывают работники.
Руководство завода согласилось на сниженную цену, но после этого подрядчик перестал выходить на связь, а потом отдал заказ в Тюмень. По словам Парфенова, причины передачи заказа ему не известны. Также он сказал рабочим, что понимает, почему они хотят выйти на митинг. Кроме того, с рабочими хочет встретиться глава Нижнего Тагила.
Мы надеемся на нашего Губернатора Куйвашева и Полпреда Цуканова, надеемся что они услышат нас и смогут вернуть родному заводу принадлежащий им по праву заказ, надеемся что встанут за трудовой коллектив и надеемся, что уровень жизни простых рабочих им важен, говорит сотрудница завода.
Вчера работники НТЗМК заявили, что готовы выйти на митинг 29 июня. Открытое письмо они направили Евгению Куйвашеву и полпреду в УрФО Николаю Цуканову.