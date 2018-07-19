Водитель из Екатеринбурга намеренно сбил велосипедиста на тротуаре

Инцидент произошел 18 мая 2018 года на улице Халтурина, 37. Водитель BMW X5 заехал на тротуар для пешеходов. Находящийся на тротуаре 20-летний молодой человек сделал замечание водителю и попросил съехать с тротуара.

Однако мужчина, выражаясь нецензурной бранью, продолжил движение по тротуару и наехал автомобилем на велосипед молодого человека. В результате наезда велосипед упал на парня, причинив ему телесные повреждения.