Водитель из Екатеринбурга намеренно сбил велосипедиста на тротуаре

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Суд Екатеринбурга назначил 360 часов обязательных работ водителю, намеренно наехавшему на велосипедиста.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 18 мая 2018 года на улице Халтурина, 37. Водитель BMW X5 заехал на тротуар для пешеходов. Находящийся на тротуаре 20-летний молодой человек сделал замечание водителю и попросил съехать с тротуара.
Однако мужчина, выражаясь нецензурной бранью, продолжил движение по тротуару и наехал автомобилем на велосипед молодого человека. В результате наезда велосипед упал на парня, причинив ему телесные повреждения.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил водителю BMW наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Также обвиняемый выплатил молодому человеку компенсацию за поврежденный велосипед свыше 6,4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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