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Водитель из Екатеринбурга намеренно сбил велосипедиста на тротуаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель из Екатеринбурга намеренно сбил велосипедиста на тротуаре

Сегодня, 21:40Общество
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