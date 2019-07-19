На Урале майор МЧС отсудил у больницы два миллиона рублей за смерть жены
Сегодня, 20:42ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Майору МЧС из Каменска-Уральского удалось отсудить у больницы два миллиона рублей за врачебную ошибку, повлекшую смерть, пишет портал Е1.
Светлана Земцова попала в больницу с жалобами на острую боль, медики наши камни в желчном пузыре и провели операцию. После хирургического вмешательства пациентке стало хуже, оказалось, что хирург повредил желчные протоки. Осложнение вовремя не предотвратили, спасать пациентку начали на четвертый день. Светлана умерла.
В рамках гражданского процесса дочери погибшей и супругу удалось взыскать по одному миллиону рублей. Исковые требования были удовлетворены частично, семья планировала отсудит четыре миллиона.
В июне жительница Свердловской области отсудила у больницы миллион рублей за потерю зрения после операции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей