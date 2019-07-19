На Урале майор МЧС отсудил у больницы два миллиона рублей за смерть жены

Светлана Земцова попала в больницу с жалобами на острую боль, медики наши камни в желчном пузыре и провели операцию. После хирургического вмешательства пациентке стало хуже, оказалось, что хирург повредил желчные протоки. Осложнение вовремя не предотвратили, спасать пациентку начали на четвертый день. Светлана умерла.