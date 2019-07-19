В Екатеринбурге вынесен приговор банде мошенников со страховыми выплатами

Участникам банды были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество со страховыми выплатами», «Дача взятки», «Незаконное приобретение и хранение оружия» и другим.

Напомним, преступную группу создал Руслан Рамазанов. Мошенники подстраивали страховые случаи, предоставляя автомобили с уже имеющимися повреждениями, инсценировали ДТП, а затем обращались в ГИБДД. Получив необходимые документы, участники банды обращались за получением страховых выплат. Совокупный ущерб от действий преступной группы составил 4,7 миллиона рублей.

Основная часть фигурантов была осуждена ранее. Два из них заключили сделку со следствием, к девяти применен судебный штраф, в отношении еще двух — уголовное дело и преследование прекращено в связи с примирением сторон. Еще один фигурант разбирательства не дождался, он скончался по причине серьезного заболевания,сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Четверым участникам банды суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет шести месяцев до десяти лет шести месяцев. Двоим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года шести месяцев до двух лет условно, пятерым подсудимым — исправительные работы от 300 до 400 часов, один подсудимый получил десять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Организатор преступной группы скрылся и объявлен в розыск.