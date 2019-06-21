В Екатеринбурге предстали перед судом участники банды автоподставщиков из 25 человек

Гособвинитель в суде предоставил доказательства того, что Руслан Рамазанов создал в Екатеринбурге преступную группу с целью незаконного завладения средствами страховых компаний. Для реализации преступной схемы он вовлек в банду под предлогом быстрого обогащения юриста страховой компании, руководителя экспертной организации, готовившей заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, иных лиц, разбирающихся в техническом устройстве автомобилей.

Банда под руководством Рамазанова в период с 2016 по 2017 годы совершила ряд хищений имущества страховых компаний, подстраивая наступление «липовых» страховых случаев. При подготовке к преступлениям члены банды использовали автосервис, где подготавливали автомобили к инсценировке ДТП, умышленно их повреждая или предоставляя поврежденные детали транспортных средств, извлекали подушки безопасности и повреждали ремни безопасности.

Далее участники преступной группы выезжали на место, где создавали видимость ДТП, расставляя автомобили нужным образом, либо создавая столкновение. Затем происходило фотографирование места ДТП и обращение в ГИБДД для получения соответствующей документации для последующего предъявления в страховую компанию. После этого они получали страховую выплату, либо взыскивали деньги через суд.

Общий ущерб от деятельности банды, причиненный страховым организациям, составил 4,7 миллиона рублей. В настоящий момент арестовано имущество подсудимых на сумму 2,9 миллиона рублей. Два участника группы заключили досудебные соглашения, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.