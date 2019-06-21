В Екатеринбурге предстали перед судом участники банды автоподставщиков из 25 человек
Участники банды автоподставщиков в Екатеринбурге обвиняются по статьям «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Дача взятки», «Вымогательство», «Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия», «Самоуправство», сообщает прокуратура Свердловской области.
Гособвинитель в суде предоставил доказательства того, что Руслан Рамазанов создал в Екатеринбурге преступную группу с целью незаконного завладения средствами страховых компаний. Для реализации преступной схемы он вовлек в банду под предлогом быстрого обогащения юриста страховой компании, руководителя экспертной организации, готовившей заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, иных лиц, разбирающихся в техническом устройстве автомобилей.
Банда под руководством Рамазанова в период с 2016 по 2017 годы совершила ряд хищений имущества страховых компаний, подстраивая наступление «липовых» страховых случаев. При подготовке к преступлениям члены банды использовали автосервис, где подготавливали автомобили к инсценировке ДТП, умышленно их повреждая или предоставляя поврежденные детали транспортных средств, извлекали подушки безопасности и повреждали ремни безопасности.
Далее участники преступной группы выезжали на место, где создавали видимость ДТП, расставляя автомобили нужным образом, либо создавая столкновение. Затем происходило фотографирование места ДТП и обращение в ГИБДД для получения соответствующей документации для последующего предъявления в страховую компанию. После этого они получали страховую выплату, либо взыскивали деньги через суд.
Общий ущерб от деятельности банды, причиненный страховым организациям, составил 4,7 миллиона рублей. В настоящий момент арестовано имущество подсудимых на сумму 2,9 миллиона рублей. Два участника группы заключили досудебные соглашения, материалы в отношении них выделены в отдельное производство.
Организатор банды Руслан Рамазанов скрылся и находится в федеральном розыске. 12 подсудимых из 25 освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба. Гособвинитель попросил троим участникам банды назначить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет до шести лет и семи месяцев. В отношении пятерых человек прокурор запросил наказание в виде исправительных работ от года до двух, с удержанием 10% дохода в бюджет государства. Еще двоим сообщникам — назначить условное наказание сроком от полугода до двух лет. В отношении еще одного подсудимого, с учетом тяжести статей, запрошено 11 лет лишения свободы. Кроме того, гособвинитель попросил учесть требования потерпевших о возмещении материального ущерба.