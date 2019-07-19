Жители Нижнего Тагила смогут выбрать дизайн юбилейных монет
Сегодня, 14:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Тагильчанам дадут возможность выбрать дизайн монет, которые планирует выпустить Центробанк к 300-летию города, сообщает Ура.ру со ссылкой на заявление мэра Владислава Пинаева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что у города множество символов, например, завод-музей, памятник Черепановым, Лисья гора. Будет правильно, если в выборе изображения примут участие горожане.
Конечно же, важно, чтобы по этому поводу было высказано и мнение общества,сказал Пинаев корреспондентам издания.
Напомним, что о выпуске юбилейных монет к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила с Центробанком договорился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Процесс согласования дизайна и выпуска монет займет около двух лет.
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