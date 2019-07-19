Жители Нижнего Тагила смогут выбрать дизайн юбилейных монет

Глава Нижнего Тагила подчеркнул, что у города множество символов, например, завод-музей, памятник Черепановым, Лисья гора. Будет правильно, если в выборе изображения примут участие горожане.

Конечно же, важно, чтобы по этому поводу было высказано и мнение общества,сказал Пинаев корреспондентам издания.