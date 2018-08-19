150 человек пришли на второй митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:00ОбществоФото: ИА «Все новости»
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18 августа у «Кургана памяти» в Дзержинском районе Нижнего Тагила состоялся второй митинг против пенсионной реформы.
Сюжеты: Нижний Тагил
На второй митинг пришли около 150 человек. Это в три раза меньше, чем было на первом митинге в Комсомольском сквере 28 июля.
Организатором протеста стала тагильская ячейка КПРФ. Изначально акцию протеста хотели провести на площади Славы. Однако в городской администрации заявили, что в это время там будет проходить конкурс фотографий.
Митинг начался в 11.00 и продолжался два часа. Безопасность горожан охраняли около 30 сотрудников полиции.
С заявлениями о руководстве России, депутатах и самой пенсионной реформе выступали лидеры КПРФ города, пенсионеры, а также пришедшие на митинг тагильчане, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, что первый митинг против пенсионной реформы прошел 28 июля в Комсомольском сквере и собрал около 500 тагильчан.
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