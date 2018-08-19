150 человек пришли на второй митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле

На второй митинг пришли около 150 человек. Это в три раза меньше, чем было на первом митинге в Комсомольском сквере 28 июля.

Организатором протеста стала тагильская ячейка КПРФ. Изначально акцию протеста хотели провести на площади Славы. Однако в городской администрации заявили, что в это время там будет проходить конкурс фотографий.

Митинг начался в 11.00 и продолжался два часа. Безопасность горожан охраняли около 30 сотрудников полиции.

С заявлениями о руководстве России, депутатах и самой пенсионной реформе выступали лидеры КПРФ города, пенсионеры, а также пришедшие на митинг тагильчане, сообщает ИА «Все новости».