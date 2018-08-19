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150 человек пришли на второй митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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150 человек пришли на второй митинг против пенсионной реформы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:00ОбществоФото: ИА «Все новости»
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