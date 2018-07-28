Митинг против пенсионной реформы прошел в Нижнем Тагиле

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28 июля 2018 года в 10.30 в Нижнем Тагиле прошел митинг против пенсионной реформы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Между строк»
Для участия в мероприятии в Комсомольском сквере собрались более 500 человек.
Подобные мероприятия проходили сегодня в десятках городов по всей территории России.
Акция протеста в большинстве муниципалитетов была согласована с администрацией.
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Организаторы митинга в Нижнем Тагиле заранее пригласили депутатов Законодательного собрания и городской думы. На встрече присутствовал только один действующий депутат.
Видео
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Видео: АН «Между строк»
Мероприятие закончилось потасовкой с полицией. Женщины окружили правоохранителей и отбили у них женщину с плакатом, после чего полицейские отступили.
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