Митинг против пенсионной реформы прошел в Нижнем Тагиле

Для участия в мероприятии в Комсомольском сквере собрались более 500 человек.

Подобные мероприятия проходили сегодня в десятках городов по всей территории России.

Акция протеста в большинстве муниципалитетов была согласована с администрацией.

Организаторы митинга в Нижнем Тагиле заранее пригласили депутатов Законодательного собрания и городской думы. На встрече присутствовал только один действующий депутат.

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