Школьница из Верхней Салды избила девушку из ревности к бывшему парню

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхней Салде школьница из ревности побила девушку-подростка. Случившееся попало на камеры смартфонов.
Ссора между девушками произошла из-за того, что жертва хотела пойти на прогулку с парнем обидчицы. При этом молодой человек является ее бывшим бойфрендом.
Знакомые девушки, избившей школьницу, утверждают, что она нападает на людей не впервые. При этом из всех ситуаций она выходила безнаказанной.
Сейчас сотрудники полиции разбираются в конфликте. В соцсетях опубликовано видео избиения школьницы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей