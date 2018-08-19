Школьница из Верхней Салды избила девушку из ревности к бывшему парню

Ссора между девушками произошла из-за того, что жертва хотела пойти на прогулку с парнем обидчицы. При этом молодой человек является ее бывшим бойфрендом.

Знакомые девушки, избившей школьницу, утверждают, что она нападает на людей не впервые. При этом из всех ситуаций она выходила безнаказанной.