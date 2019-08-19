Продажа тагильской доли в очистных сооружениях «Уралхимпласта» назначена на сентябрь
Сегодня, 18:11ОбществоФото: pxhere.com
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Стала известна дата электронных торгов по реализации 49,99% доли Нижнего Тагила в уставном капитале ОАО «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил», сообщают «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Аукцион начнётся 20 сентября на площадке «Российского аукционного дома». Муниципалитет выставит на продажу пакет из 338,7 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций по начальной цене в 345,5 млн рублей. Торги будут открытыми, а чтобы принять в них участие желающие должны подать заявки в срок до 16 сентября и внести задаток в 69 млн.
Информация о том, что власти Нижнего Тагила собираются продать свою долю очистных сооружений «Уралхимпласта» появилась в середине августа. Это не первая попытка продажи муниципальной доли акций очистных сооружений. В 2015 году аналогичный пакет оценили в 313,4 млн рублей, уже включили в план приватизации, но покупатель так и не нашёлся.
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