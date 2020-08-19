Шипулин рассказал о деле против экс-директора своего фонда

Депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, за что его благотворительный фонд подал заявление на бывшего директора Викторию Щелкову. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Шипулина, уголовное дело по факту мошенничества действительно было возбуждено. Главными пострадавшими стали дети, для которых фонд был создан. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах, написал депутат. Действующий директор фонда Ксения Шакирова рассказала, что возбужденное уголовное дело касается событий 2018 года. Виктория Щелкова, которую обвиняют в мошенничестве, являясь директором фонда, заявила об увольнении. Но потом передумала. В это время фонд собирал средства для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Тогда фонд собрал больше денег, чем требовалось, но Шипулин потрать все на реабилитацию детей. По словам, Шакировой Щелкова этого не сделала. После проведения аудита выяснилось, что директор на протяжении нескольких лет расходовала средства фонда не по назначению. Шипулин попросил вернуть средства, но Щелкова отказалась это сделать, тогда депутат обратился в правоохранительные органы. Напомним, Виктория Щелкова сегодня завила о возбуждении в отношении нее уголовного дела, пояснив, что ей долго приходилось молчать о давлении и угрозах со стороны руководства фонда.

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