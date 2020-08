В Нижнем Тагиле в конце недели пройдет большой вело-парад

В Нижнем Тагиле 23 августа планируется вело-парад. Мероприятие должно было состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса его отменили, сообщил TagilCity.ru организатор Вячеслав Вагонский.

Во время парада пройдут конкурсы с призами, а также награждение по итогам конкурса по выбору лучшей лучшей парковки для велосипедов и веломаршрута, который проводился Центром развития туризма. На мероприятии в соответствии с требованиями Роспотребнадзора обязательно соблюдение дистанции в 1,5 метра. Кроме того, разрешается проведение массовых мероприятий с количеством участников, не превышающем 50% от вместимости площадки, рассказал TagilCity.ru Вячеслав Вагонский. По предварительным подсчетам, максимальное число участников составляет около 200 человек. Сбор состоится на площади КДК «Современник» с 10.00. Старт парада назначен на 12.30. Проехать планируется по улице Первомайской, проспекту Ленина, по маршруту трамвая № 3. Далее выезд на улицу Мира, Горошникова, Первомайскую и завершается маршрут также на площадке за «Современником». На данный момент зарегистрировались уже около 60 человек, рассказал Вячеслав. Он добавил, что самым главным правилом парада является соблюдение правил дорожного движения.

