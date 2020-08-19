В Нижнем Тагиле в конце недели пройдет большой вело-парад

Проехать планируется по улице Первомайской, проспекту Ленина, по маршруту трамвая № 3. Далее выезд на улицу Мира, Горошникова, Первомайскую и завершается маршрут также на площадке за «Современником». На данный момент зарегистрировались уже около 60 человек, рассказал Вячеслав.