Соратник отца Сергия объявил о боевой тревоге в Среднеуральском монастыре

Отцу Сергию запретили проводить после того, как в своих видеообращениях к верующим он высказывался против закрытия храмов во время пандемии коронавируса. В результате по решению церковного суда он был лишен сана. Кроме того, за распространение фейковой информации о коронавирусе он получил штраф в размере 90 тысяч рублей, за разжигание ненависти и вражды — 18 тысяч рублей.