Соратник отца Сергия объявил о боевой тревоге в Среднеуральском монастыре

Соратник отца Сергия объявил о боевой тревоге в Среднеуральском монастыре

Сегодня, 22:47Общество
В Среднеуральском женском монастыре объявили боевую тревогу. Об этом в видеообращении сообщил соратник отца Сергия Всеволод Могучев.

По словам Могучева, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл подписал указ о разгоне монастыря. Соратник отца Сергия призвал людей приехать и встать на защиту монастыря.

Заявляем, что разогнать монастырь можно только насильственными, карательными мерами, сказал Могучев.

Всеволод Могучев рассказал, что он владеет информацией об указе, но самого указа не видел.

Секретарь епархиального совета игумен Вениамин объяснил E1, что указ владыки Кирилла действительно был. Однако в нем говорится о тех, кто совершал таинства вместе с Сергием. Этих людей лишили права совершать обряды.

Отцу Сергию запретили проводить после того, как в своих видеообращениях к верующим он высказывался против закрытия храмов во время пандемии коронавируса. В результате по решению церковного суда он был лишен сана. Кроме того, за распространение фейковой информации о коронавирусе он получил штраф в размере 90 тысяч рублей, за разжигание ненависти и вражды — 18 тысяч рублей.

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