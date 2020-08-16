Митрополит Кирилл отлучил от церкви участников служений лишенного сана отца Сергия

Митрополит Кирилл отлучил от церкви участников служений лишенного сана отца Сергия

Сегодня, 11:08ОбществоФото: Яндекс.Карты
Митрополит Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях схимонаха Сергия, который «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Он отлучил участников от церкви, сообщается на сайте екатеринбургской епархии.

По его словам, те, кто участвовал в служениях схимонаха, или примкнул к нему и находящимся в запрещении священнослужителям, а также приступал к исповеди или причащению — осквернил себя участием в расколе и больше не может быть допущен к таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно церкви.

Митрополит рассказал, что люди еще могут вернуться, но для этого придется покаяться. При этом у самого Сергия шанса на возвращение к богослужениям уже нет.

Напомним, отец Сергий стал известен своими скандальными проповедями, в которых он призывал не соблюдать самоизоляцию, а также не верить в коронавирус. Кроме того, он высказывался против первых лиц государства и церкви. В результате он был лишен сана. Также мирской суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе и 18 тысяч рублей за разжигание ненависти или вражды.

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Екатеринбург
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