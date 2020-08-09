Били палками: воспитанники монастыря отца Сергия на Урале рассказали об истязаниях

Били палками: воспитанники монастыря отца Сергия на Урале рассказали об истязаниях

Сегодня, 20:25Происшествия1MiMediainvest.ru
Стали известны подробности истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом рассказали сами воспитанники в сюжете на канале Россия24.

Как утверждают в эфире канала бывшие воспитанники, в монастыре опального отца Сергия применяются нетривиальные методы воспитания. Подопечным священнослужителей были запрещены такие вещи как прогулки с противоположным полом, выход куда-либо без спроса. Наказание было одним — избиение. Били руками, палками.

В чём бы мы не провинились у отца Сергия всегда был один простой ответ «Надо бить», жалуется одна из экс-послушниц монастыря.

Столько покалеченных морально детей. Кое-кто до сих пор не может жить нормальной жизнью. Отец Сергий очень хороший манипулятор, говорит другой послушник.

Ранее Ксения Собчак уже пыталась привлечь внимание к проблемам физического насилия в Среднеуральском женском монастыре.

Так же недавно в монастыре умерла 15-летняя послушница. По данному факту проводит проверку Следственный комитет.

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