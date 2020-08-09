Били палками: воспитанники монастыря отца Сергия на Урале рассказали об истязаниях

Как утверждают в эфире канала бывшие воспитанники, в монастыре опального отца Сергия применяются нетривиальные методы воспитания. Подопечным священнослужителей были запрещены такие вещи как прогулки с противоположным полом, выход куда-либо без спроса. Наказание было одним — избиение. Били руками, палками.