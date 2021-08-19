Как разобраться в квитанции ЖКХ в Свердловской области: расшифровка, советы

Расшифровка сокращений в квитанции

Теперь посмотрим, как разобраться в квитанции на оплату ЖКХ в 2021 году. Сама по себе бумага представляет платежный документ. Как мы уже сказали, в ней содержится информация о плательщике, поставщике, услугах, тарифах и суммы оплаты за каждый из них. Иногда наименования услуг указываются полностью, но бывает и так, что применяются сокращения в квитанциях ЖКХ. Тогда становится не понятно, что же означают все эти сроки в платежных документах.