Как разобраться в квитанции ЖКХ в Свердловской области: расшифровка, советы

В первую очередь, стоит разобраться, кто формирует разные квитанции за ЖКХ. Согласно законодательству, в многоквартирных домах счета на оплату коммунальных услуг должны формироваться и направляться управляющими организациями.
Они имеют право рассчитывать следующие данные квитанций ЖКХ:
Электроэнергия в квитанции ЖКХ и газоснабжение обычно начисляются и формируются отдельно. Обусловлено это тем, что данные квитанции ЖКХ делают непосредственно поставщики услуг. Соответственно, они взимают плату напрямую.
При этом начисления могут осуществлять не только управляющие компании. ТСЖ в квитанции за ЖКХ также могут проставлять оплату.
В зависимости от управляющей компании, которая составляет счета, внешне документы могут отличаться. Однако в них всегда содержится одна и та же информация.
Итак, какие виды услуг входят в квитанцию ЖКХ:
В зависимости от того, какая именно в доме управляющая копания, дополнительно в квитанциях могут присутствовать услуги за вывоз мусора, водоотведение, отопление и так далее.
Прежде чем разбираться, что написано в квитанции за ЖКХ и как ее правильно читать, важно научиться различать такие понятия как ЖКХ и ЖКУ.
В первом случае имеется ввиду общая система жилищно-коммунального хозяйства. Это отдельная отрасль экономики, направленная на изучение услуг и формирование их комплекс для обеспечения населения всем необходимым для нормальной жизни.
А вот под ЖКУ понимаются конкретные коммунальные услуги. То есть это то, что входит в квитанцию ЖКХ — электричество, горячая вода и так далее.
Таким образом, сразу становится очевидно, что понятие ЖКХ значительно шире, так как оно включается в себя как и все услуги, так и нормативы и законы и так далее.
Еще важно понимать, что в вопросе как правильно читать квитанции ЖКХ нужно учитывать, на каком основании гражданин владеет жильем. В зависимости от этого в перечень услуг могут входить дополнительные элементы. К примеру, для квартир, которые не находятся в собственности и получены в аренду от государства, входит плата за наем помещения.
Важно понять и то, как формируется общая сума к оплате. Прежде всего, на нее влияют договоры, которые граждане заключают с государственными организациями. Опять же, это касается найма. Не менее важны и нормативные акты, которые действуют в регионах, а также тарифы. Учитываются при расчете и показания счетчиков, установленных в квартирах граждан.
Как правило, количество собственников жилья в квитанции ЖКХ указывается, но как быть, если это аренда? В данном случае нужно определить, какой конкретно вид аренды имеет место. Если это социальный найм, то и плата за него будет включаться в квитанцию.
Если же аренда получена от частного лица, то квартплата так и будет приходить на его имя. Однако платить ее может кто угодно. Эти условия обязательно должны указываться в договоре. При этом есть возможность сделать и обратный порядок расчетов.
У многих возникает вопрос — за что мы платим в квитанции ЖКХ? На самом деле, платят граждане за потребление коммунальных услуг. А вот чтобы не было обмана, все начисления, порядок оказания услуг и так далее, оговорено в законе. И регулируется весь этот процесс следующими нормативными актами:
Именно там есть формулировки названий тарифов в квитанциях ЖКХ, их величина, порядок расчета, оплаты и так далее.
Важно всегда обращать внимание именно на региональные нормативные акты, потому что именно на уровне субъектов РФ осуществляется регулирование. Однако федеральному законодательству оно не должно противоречить.
Теперь посмотрим, как разобраться в квитанции на оплату ЖКХ в 2021 году. Сама по себе бумага представляет платежный документ. Как мы уже сказали, в ней содержится информация о плательщике, поставщике, услугах, тарифах и суммы оплаты за каждый из них. Иногда наименования услуг указываются полностью, но бывает и так, что применяются сокращения в квитанциях ЖКХ. Тогда становится не понятно, что же означают все эти сроки в платежных документах.
Итак, расшифровка квитанции ЖКХ в зависимости от предоставляемых услуг может содержать немало данных. Давайте узнаем, каких.
Это личный номер, который есть у каждого собственника квартиры. Он присваивается управляющей организацией. Он требуется для проведения разного рода расчетов по счету клиента внутри организации. Как правило, это некая комбинация цифр, которая является уникальной. При этом, если сменяется компания, то и номер тоже может измениться.
Данная графа в квитанции ЖКХ считается специфической. Она расшифровывается как единая система информирования населения. В основном сюда входит информация об экстренных оповещениях граждан о возможной жаре, ЧС и так далее.
Является ничем иным как содержанием общедомового имущества. В него, как правило, входят лестницы, подъезды, чердаки, лифты при их наличии. Размер оплаты за обслуживание может отличаться. Тут все зависит от того, как именно договорятся между собой жители дома и управляющая организация.
Эта строка означает домофон, а расшифровывается она как переговорно-замочное устройство. Применяется плата за эту услугу везде, где установлены домофоны. В некоторых случаях она может оформляться отдельной квитанцией. Жителям дома оплачивать приходится обслуживание и поддержание исправного состояния устройства.
Общедомовые нужды. Является аналогом СОИ. Также сюда относятся затраты на содержание общедомового имущества. Аббревиатуры обладают идентичным значением, однако в зависимости от организации может применяться или та или другая.
Этот показатель отображает предоставление тепловой энергии в квартиру. В нем отражается, сколько конкретно было поставлено ресурса, а также по какому тарифу рассчитывается оплата. Параметр является сезонным. Расшифровывается как узлы учета тепловой энергии.
Расшифровка — дополнительные системы кабельного программного телевидения. Эта графа присутствует в платежках не каждого региона, а только в тех, где она используется. В ней производится расчет платы за телесвязь, обслуживание общедомовой антенны и так далее. При этом, если жилец использует иные услуги, например, кабельное ТВ, то он может обжаловать плату.
Чтобы разобраться в значении этой графы, нужно обратить внимание на нормы жилищного законодательства. Дело в том, что в ней осуществляется расчет дополнительной платы за отопления. К этой аббревиатуре может быть приписано еще несколько букв. К примеру, ТХВ.
Это плата за разработку и содержание систем, которые предупреждают внезапное возгорание. Ставятся эти системы не только в сами квартиры, но и по всему дому в местах общего пользования.
Эта строка является специфической. Она расшифровывается как административно-управленческая работа. Так, сюда входят все платежи, которые направлены на обеспечение работы администрации, к примеру, самой УК.
В этот показатель включены затраты, касающиеся сбора, ремонта и установки счетчиков, например, на газ или воду.
Эта графа показывает дневной расход электроэнергии в квитанциях ЖКХ. Обычно тоже присутствует не во всех регионах. Кстати, отдельно может отражаться и ночной расход электричества.
Обозначает плату за воду — это теплоноситель.
Здесь оплата осуществляется за обеспечение и оплату газового оборудования. Но учтите, что считается эта графа по всему дому, а не по расходам конкретной квартиры. Другими словами, это плата за внутридомовое оборудование — трубы и прочее. На жильцов дома возложена обязанность оплаты за обследование, ремонт и обслуживание сетей.
Отображает номер платежного документа. Самому жильцу он ничего не дает. Эта цифра пишется для налоговой и самой управляющей компании.
Граждане обязаны оплачивать и отведение сточных вод или, если говорить проще, канализацию. За это взимается ежемесячная плата. Выставлением счетов занимаются управляющие компании.
ГВС и ХВС в квитанции ЖКХ указываются всегда в разных строках. Так, граждане платят за поставку им воды по общим трубам.
Означает поставку горячей воды. Графа должна быть заполнена в соответствии с законодательством. Если в доме установлена колонка, то плата за услугу взиматься не будет.
Это подача холодной вводы в жилье. Как правило, оплата взимается как за общедомовое использование, так и по счетчикам.
Аббревиатуры, обозначающие отопление, мы рассмотрели выше. Напомним, что плата за услугу является сезонной. Так, к примеру, в летний период за нее платить не нужно.
Сама по себе квитанция на оплату ЖКХ выглядит как письменный акт, в котором прописано название компании, кому выставлен счет, а также за какие услуги и какая оплата взимается. В зависимости от организации квитанции могут выглядеть по-разному.
Обычно в отдельную квитанцию капитальный ремонт не выносится. В основном она пишется отдельной строкой в общей платежке. Размеры взносов определяются в соответствии с региональным законодательством или по договору с региональным оператором. Обычно это небольшая сумма, которая рассчитывается в зависимости от общего метража квартиры. Тариф же при этом указывается за один квадратный метр.
Эти документы рассчитываются отдельно. Законодательством устанавливается тариф на одного гражданина. После чего выделяется норма потребления. И уже в зависимости от количества проживающих в квартире начисляется оплата. Расчет также может осуществляться по индивидуальным или общедомовым счетчикам.
Они в значительной степени влияют на итоговую сумму оплаты за коммунальные услуги. Дело в том, что приборы должны достоверно показывать, сколько конкретно ресурсов было потреблено. Периодически уполномоченные лица производят сверку дабы избежать обмана со стороны жильцов. Если же прибор отсутствует или неисправен, то расчет потребляемых ресурсов производится, так сказать «по среднему», то есть по общей норме, которая предусмотрена на одного гражданина в регионе.
Бывают такие ситуации, когда жильцы квартир сталкиваются с ошибками в квитанциях ЖКХ. Не стоит переживать в таком случае, так как всегда можно запросить перерасчет. Обычно ошибки связаны со сбоями в системе или неверным расчетом. Поэтому всегда рекомендуется перед оплатой проверять правильность начислений.
Некоторые собственники квартир интересуются, как можно снизить оплату за ЖКХ, например, если семья малоимущая или в квартире проживает инвалид и так далее. В таком случае необходимо подать заявление в управляющую компанию или поставщику, который предоставляет услуги. Также есть возможность сделать это через МФЦ.
Если вы хотите снизить платежи за ЖКХ, то важно понимать, что этого просто так никто делать не станет. Уменьшение суммы оплаты возможно, если:
В каждом из этих случаев также можно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Достаточно часто бывает, что пользователи находят ошибки в платежках. Если же неверно указаны показания счетчиков, то их можно зачеркнуть и поставить верные. Если же написаны данные неверно, то квитанцию оплачивать ни в коем случае нельзя. Обязательно обратитесь в УК, чтобы выдали новую квитанцию с верными данными.